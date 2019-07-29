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Вот это развязка, пан Зеленский: Милевский бурно отпраздновал победу "Динамо"

понедельник, 29 июля 2019, 18:33
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Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский бурно отпраздновал победу своей бывшей команды в матче Суперкубка Украины против "Шахтера".

Соответствующее видео 34-летний форвард, ныне выступающий за "Динамо-Брест", выложил в Instagram. "Че, не ждали? Тайсон!!! Наконец-то. Вот это развязка, а!!! Пан Зеленский!" - сказал Милевский в ролике.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Напомним, Милевский перешел в "Динамо" в 2002 году. Всего в киевском клубе он провел 11 лет. За это время он сыграл за команду 178 матчей и забил 57 мячей. С "Динамо" он по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины и четырежды Кубок страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что победа "Динамо" в Суперкубке вызвала бурю эмоций среди фанатов.

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