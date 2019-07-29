Украинский чемпион из "Слуги народа" назвал свою будущую зарплату депутата: видео

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, прошедший в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", рассказал, сколько он будет зарабатывать на посту народного депутата Украины.

"Вы знаете, мне говорили разные суммы. Она, зарплата, там как-то соответствует прожиточному минимуму, кажется, или минимальной зарплате. Вот. Но это будет где-то в районе 30 тысяч гривен, наверное. Я уже нахожусь в комитете социальной политики и отвечаю за спорт и молодежь", - сказал Беленюк.

Напомним, Беленюк баллотировался в Верховную Раду под 10-м номером в партийном списке "Слуги народа". Как спортсмен Беленюк завоевывал серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, становился чемпионом мира-2015, а также чемпионом Европы-2014, 2016 и 2019.

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