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Звездная украинская спортсменка шокировала своим новым видом: фото

понедельник, 29 июля 2019, 20:32
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Звездная украинская фехтовальщица Ольга Харлан шокировала болельщиков своим новым видом.

Спортсменка опубликовала в Instagram фото с окрашенными волосами в розовый цвет. "Душа требует перемен. Ну а вообще это был вызов самой себе. Если быть медали на ЧМ-2019, значит, быть и розовым волосам. А какие вы бросаете себе вызовы?" - написала фехтовальщица.

Напомним, в активе Харлан имеются медали всех проб Олимпийских игр, она является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы, становилась победительницей Европейских игр и Гран-при по фехтованию.

Харлан дважды баллотировалась в Верховную Раду, но народным депутатом так и не стала.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый украинский боксер одержал блестящую победу в Голливуде.

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