Экс-футболист сборной Украины рассказал о сексе с российской телезвездой

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский и сборной Украины заявил, что он вступал в интимные отношения с генеральным продюсером российского канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

Об этом Милевский рассказал в интервью YouTube-каналу "КраСава".

"По молодости было много с кем. Конкретно: да или нет? Да. Но это было давно по молодости. Она была на передаче "Самый умный", которую снимали в Киеве. Это было после чемпионата мира, мне был 21 год. Мне рассказывали, что она сидела с подружками в ресторане, а мы с пацанами тоже что-то отмечали. Тина как обычно с харизмой, со своим мнением. И она спросила: "Кто сейчас самый модный футболист? Дайте мне его номер, я его сейчас поставлю на место". А я реально не знал, кто такая Тина Канделаки. Точнее я знал о ней, но не знал, как она выглядит. И вот мне звонок с незнакомого номера и реально Тина говорит: "Ну что, привет Милевский. Это Тина Канделаки". Я сходу говорю: "Ну и что?" и слышу какой-то смех непонятный, они на громкую связь поставили телефон. В общем, разговор не пошел, я трубку положил. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю", – сказал Милевский.

34-летний Милевский в данный момент выступает за брестское "Динамо". Ранее он играл за "Борисфен", "Динамо" (Киев), "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно" и "Кишварду". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил восемь мячей.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Милевского, который рассказал о неудавшемся интиме с Дашей Астафьевой.