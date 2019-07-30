Милевский рассказал про неудавшийся интим с украинской секс-бомбой

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский заявил, что у него не получился секс украинской певицей Дашей Астафьевой.

Об этом Милевский рассказал в интервью YouTube-каналу "КраСава".

"С кем не получилось, так это Даша Астафьева - она известная певица в Украине. А там Алиев наломал дров. Он просто помешал и все. Мы сидели с ней в холле гостиницы, часов пять утра, а он реально приехал и давай нам мешать: "Миля, отвези меня домой". Ну и в общем все накрылось", - сказал футболист.

34-летний Милевский в данный момент выступает за брестское "Динамо". Ранее он играл за "Борисфен", "Динамо" (Киев), "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно" и "Кишварду". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил восемь мячей.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Милевского, который рассказал, сколько денег прогулял за карьеру.