Одна из лучших украинских теннисисток успешно стартовала на престижном турнире в США

Третья ракетка Украины Леся Цуренко вышла во второй круг турнира из серии WTA International в Вашингтоне.

В 1-м раунде украинка добилась уверенной победы в двух сетах над китаянкой Ван Яфань.

В середине первого сета Цуренко сделала два брейка и один раз проиграла свою подачу. В 9-м гейме украинская теннисистка вновь выиграла подачу соперницы и взяла сет. В начале второго партии Яфань сделала брейк, но Цуренко тут же удалось вернуть подачу. Вскоре украинка сделала еще один брейк, а в 8-м гейме довела матч до победы.

Ван Яфань (Китай) - Леся Цуренко (Украина) - 3:6, 2:6

Во 2-м раунде Цуренко сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) – Кори Гауфф (США).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Цуренко поделилась ярким фото с отдыха.