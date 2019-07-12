Известная украинская теннисистка поделилась ярким фото с отдыха

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко опубликовала очередной снимок, сделанный на одном из курортов.

Фотографию известная спортсменка опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

Интересно, что Цуренко вновь не указала место, где проводит отпуск.

Напомним, что недавно украинская спортсменка из-за травмы не смогла доиграть престижный турнир в швейцарской Лозанне, после чего приняла решение отправиться в отпуск.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после поражения на Уимблдоне. На стадии полуфинала наша соотечественница уступила представительнице Румынии Симоне Халеп. Ранее Свитолина никогда не играла в полуфиналах турниров "Большого шлема".