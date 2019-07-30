Российский топ-боксер стал фигурантом секс-скандала в самолете

Российский боксер Сергей Ковалев был снят с самолета из-за домогательств к женщине.

Об этом сообщает сообщает The Athletic.

По данным источника, инцидент произошел перед вылетом из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес. Ковалев сначала схватил девушку за руку и поцеловал, а затем стал швыряться в нее деньгами. В итоге пострадавшая пожаловалась персоналу авиакомпании и россиянина вывели из самолета.

Стоит отметить, что ранее бывшая девушка Ковалева обвинила его в избиении, но спортсмен избежал ответственности.

36-летний Ковалев выступает в полутяжелом весе и в данный момент является чемпионом мира по версии WBO. Россиянин провел за свою карьеру 37 боев, в которых одержал 33 победы, трижды проиграл и один поединок свел вничью.

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