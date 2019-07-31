"Динамо" согласовало трансфер "героя сборной Украины"

Люксембургcкий нападающий "Джубило Иваты" Жерсон Родригес перейдет в киевское "Динамо".

Об этом сообщает Tageblatt.

По сведениям источника, украинский клуб заплатит за футболиста два миллиона евро. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование. В пятницу, 2 августа люксембуржец подпишет с "Динамо" контракт до лета 2022 года.

Напомним, что в марте Родригес помог сборной Украины обыграть Люксембург в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На 93-й минуте матча по счете 1:1 Родригес отправил мяч в собственные ворота и принес победу украинцам.

24-летний Родригес выступает за "Джубило Ивату" с 2019 года. Всего за японский клуб он провел 18 матчей и забил семь голов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" презентовало летних новичков.