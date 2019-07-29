"Динамо" повторило рекорд Украины, который принадлежал "Шахтеру"

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины и догнало "горняков" по общему числу трофеев, завоеванных за период независимой Украины.

Теперь в активе обоих клубов стало по 34 трофея. "Динамо" 15 раз становилось чемпионом Украины, 11 раз выиграло Кубок страны, а также восемь раз - национальный Суперкубок. В активе "Шахтера" 12 чемпионских титулов, 13 титулов обладателя Кубка Украины, восемь Суперкубков, а также Кубок УЕФА.

В новом сезоне донецкий и киевский клубы стартуют в украинской Премьер-лиге в среду, 31 июля. "Динамо" предстоит гостевой матч во Львове с местными "Карпатами", "Шахтер" отправится в Александрию, чтобы встретиться с одноименным клубом.

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию фанатов на исход матча "Динамо" - "Шахтер".