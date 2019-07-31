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"Шахтер" стартовал в чемпионате с тяжелой победы: видеообзор

среда, 31 июля 2019, 20:53
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В матче 1-го тура чемпионата Украины "Шахтер" в гостях обыграл "Александрию" со счетом 3:1.

Игра сложилась достаточно непросто для действующего чемпиона Украины. После первого тайма "горняки" уступали в счете. На 42-й минуте счет в игре открыл Максим Третьяков. Тем не менее, после перерыва "горняки" смогли дожать соперника и вырвать победу благодаря автоголу Глеба Бухала и забитым мячам Тайсона и Дентиньо.

"Александрия" - "Шахтер" - 1:3

Голы: Третьяков, 42; Бухал, 58 (автогол); Тайсон, 73; Дентиньо, 90+1.

Нереализованный пенальти: Марлос, 7.

"Александрия": Панькив, Бабогло, Мирошниченко, Бухал, Пашаев, Банада (Шастал, 82), Гречишкин, Лучкевич (Задерака, 65), Ковалец (Запорожан, 72), Третьяков, Ситало.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат (Матвиенко, 90), Степаненко, Тайсон, Патрик, Соломон (Дентиньо, 84), Марлос, Мораес (Бланко Лещук, 75).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" согласовало трансфер "героя сборной Украины".

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