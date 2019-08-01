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Бейсбольный матч в США завершился массовым побоищем: видео

четверг, 01 августа 2019, 11:24
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Встреча регулярного чемпионата бейсбольной лиги США MLB между командами "Цинциннати Редс" и "Питтсбург Пайрэтс" завершилась массовым побоищем с участием игроков обеих коллективов.

Драку спровоцировал бейсболист первой команды Эмир Гарретт. В 9-м иннинге он с кулаками бросился выяснять отношения со скамейкой запасных соперника. После этого конфликт перерос в массовою драку, так как участие в нем приняли едва ли не все игроки соперничающих коллективов.

Отметим, что в турнирной таблице Национальной лиги MLB "Цинциннати Редс" занимает 11-е место, а "Питтсбург Пайрэтс" - 14-е. Всего в лиге выступают 15 команд.

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