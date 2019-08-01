Чемпионат Украины: все результаты 1-го тура

Матчами среды, 31 июля, завершился первый тур чемпионата Украины по футболу сезона-2019/20.
Громких сенсаций в этих играх не произошло. Гранды отечественного футбола стартовали с побед. Вот все результаты тура:
"Ворскла" Полтава – "Заря" Луганск - 0:1
Гол: Леднев (3).
"Десна" Чернигов - ФК "Львов" - 1:2
Голы: Фаворов (30) - Пернамбуко (52), Виейра (86).
"Колос" Ковалевка - "Мариуполь" - 2:1
Голы: Смирный, (41), Гавриш (68) - Фомин (15).
Удаление: Максименко (86, "Колос").
"Днепр-1" - "Олимпик" Донецк - 2:0
Голы: Булеца (2), Супряга (9).
"Александрия" - "Шахтер" Донецк - 1:3
Голы: Третьяков (42) - Бухал (58, автогол), Тайсон (73), Дентиньо (90+1).
Нереализованный пенальти: Марлос, (7, "Шахтер").
"Карпаты" Львов - "Динамо" Киев - 0:2
Голы: Ковтун (42, автогол), Беседин (45+1, с пенальти).
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" согласовало трансфер "героя сборной Украины".