Чемпионат Украины: все результаты 1-го тура

Матчами среды, 31 июля, завершился первый тур чемпионата Украины по футболу сезона-2019/20.

Громких сенсаций в этих играх не произошло. Гранды отечественного футбола стартовали с побед. Вот все результаты тура:

"Ворскла" Полтава – "Заря" Луганск - 0:1

Гол: Леднев (3).

"Десна" Чернигов - ФК "Львов" - 1:2

Голы: Фаворов (30) - Пернамбуко (52), Виейра (86).

"Колос" Ковалевка - "Мариуполь" - 2:1

Голы: Смирный, (41), Гавриш (68) - Фомин (15).

Удаление: Максименко (86, "Колос").

"Днепр-1" - "Олимпик" Донецк - 2:0

Голы: Булеца (2), Супряга (9).

"Александрия" - "Шахтер" Донецк - 1:3

Голы: Третьяков (42) - Бухал (58, автогол), Тайсон (73), Дентиньо (90+1).

Нереализованный пенальти: Марлос, (7, "Шахтер").

"Карпаты" Львов - "Динамо" Киев - 0:2

Голы: Ковтун (42, автогол), Беседин (45+1, с пенальти).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" согласовало трансфер "героя сборной Украины".