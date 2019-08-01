Лучшая теннисистка Украины снялась в откровенной фотосессии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

Украинка опубликовала одну из фотографий в своем Instagram.

На фото Свитолина сидит на краю ванной в прозрачном нижнем белье и одета в черную меховую накидку.

24-летняя Свитолина в данный момент занимает седьмое место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла 15 турниров в одиночном разряде. Главным достижением в ее карьере является победа на Итоговом турнире года-2018. На турнирах из серии Grand Slam лучшим достижением украинки является выход в полуфинал Уимблдона-2019.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина уверенно обыграла первую ракетку России на престижном турнире.