Свитолина уверенно обыграла первую ракетку России на престижном турнире: видео

Украинка Элина Свитолина уверенно стартовала на престижном турнире в Сан-Хосе серии Премьер, обыграв в двух сетах первую ракетку России Дарью Касаткину.

Сан-Хосе. Первый круг



Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:1

Старт поединка остался за россиянкой, которая смогла повести в счете 2:0. Однако сразу же Свитолиной удалось взять подачу соперницы и сравнять счет. Почувствовав уверенность в своих силах, украинка довела сет до победы - 6:3.

Во второй партии борьбы не получилось. Первая ракетка Украины, занимающая 7-е место в рейтинге WTA, обыграла Касаткину, которая расположилась на 40-й позиции в мировом рейтинге, со счетом 6:1.

Во втором круге турнира Свитолина встретится с Марией Саккари (Греция).

Ранее "Апостроф" сообщал, что одна из лучших украинских теннисисток успешно стартовала на престижном турнире в США.