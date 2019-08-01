Российский клуб с грозным названием опозорился в Лиге Европы: видеообзор

Россия потеряла первую команду в еврокубковом сезоне-2019/20. Тульский "Арсенал" по сумме двух встреч проиграл азербайджанскому "Нефтчи" и прекратил выступления в Лиге Европы. В ответном матче 2-го квалификационного раунда "Нефтчи" разгромил российский клуб со счетом 3:0.

В первом матче "Арсенал" проиграл на своем поле со счетом 0:1, поэтому россиянам нужна была только победа. Первый тайм результата не принес, а в начале второй половины "Нефтчи" открыл счет. В концовке матча россияне пошли вперед большими силами и азербайджанский клуб умело воспользовался пространством, забив два мяча.

Стоит отметить, что российский клуб является тезкой многократного чемпионата Англии лондонского "Арсенала".

"Нефтчи" Азербайджан – "Арсенал" Россия - 3:0 (0:0) - первый матч - 1:0

Голы: Алиев (49), Фредерико (89, с пенальти), Мбодж (90)

"Нефтчи": Агаев, Булудов, Станкович, Кривоцюк, Петров, Кане, Мустивар, Дарио Фредерико (Гаджиев, 90), Махмудов (Алескеров, 62), Жозеф-Монроз, Алиев (Мбодж, 77).

"Арсенал": Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров (Банда, 72), Костадинов (Тудорие, 80), Ткачев, Лесовой, Чаушич, Горбатенко, Луценко.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" уверенно вышла в третий раунд Лиги Европы.