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"Заря" уверенно вышла в третий раунд Лиги Европы

четверг, 01 августа 2019, 20:46
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В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" обыграла черногорскую "Будучность" и вышла в следующий круг соревнований. Матч состоялся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Будучность".

В середине первого тайма гости могли открыть счет, но Милич после подачи с углового головой пробил в перекладину. Через некоторое время Кочергин здорово разобрался с несколькими оппонентами и бросил в прорыв Лунева, который вместе с Громовым вдвоем вышли на вратаря соперников и четко реализовали момент. Через минуту Джурич получил красную карточку за удар соперника при верховой борьбе. Божович активно протестовал против этого решения арбитра и также был удален.

Во втором тайме "Заря" владела подавляющим преимуществом, но воплотить его в голы так и не сумела.

В 3-м раунде квалификации "Заря" сыграет с победителем противостояния между хорватским "Осиеком" и болгарским ЦСКА. В первой встрече победу одержали "армейцы" со счетом 1:0.

"Заря" Украина – "Будучность" Черногория - 1:0 (1:0) - первый матч - 3:1

Гол: Громов (32)

"Заря": Махарадзе, Вернидуб, Абу-Ханна, Тымчик (Каменюка, 64), Громов (Кабаев, 61), Кочергин (Чайковский, 68), Иванисеня, Чеберко, Лунев, Леднев, Хомченовский.

"Будучность": Драгоевич, Миркович, Милич, Джурич, Больевич, Миич, Грбич (Раичкович, 53), Божович, Терзич, Стоилькович (Зарубица, 75), Перович (Роганович, 37).

Предупреждения: Джурич (24), Миркович (26), Грбич (34).

Удаления: Джурич (33), Божович (34).

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