"Боруссия" завоевала Суперкубок в битве с "Баварией": видеообзор

В матче Суперкубка Германии дортмундская "Боруссия" обыграла мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:0 и стала обладателем первого трофея в сезоне.

В целом игра получилась достаточно равной. Однако хозяева лучше использовали моменты, которые у них были. На 48-й минуте Пако Алькасер после передачи Джейдона Санчо положил мяч точно в угол ворот Мануэля Нойера. А на 69-й минуте уже сам Санчо в результате контратаки вышел с голкипером "Баварии" один на один и переиграл того.

"Боруссия" - "Бавария" - 2:0

Голы: Алькасер, 48; Санчо, 69.

"Боруссия": Хитц, Герреро (Хакими, 75), Топрак, Пищек (Вольф, 80), Аканджи, Шульц, Витцель, Вайгль, Санчо (Ларсен, 80), Ройс, Алькасер.

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба (Санчеш, 70), Киммих, Алькантара (Павар, 80), Горетцка, Толиссо, Коман, Мюллер (Дэвис, 66), Левандовски.

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