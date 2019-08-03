Месси понес серьезное наказание за обвинение футбольных чиновников в коррупции

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси на три месяца отстранен от участия в матчах за сборную Аргентины.

Об этом сообщает официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Такое наказание наложено на форварда за его поведение во время Кубка Америки-2019, на котором Аргентина заняла третье место. Также его оштрафовали на 50 тысяч долларов.

В полуфинале аргентинцы проиграли Бразилии (0:2), а Месси после матча обвинил руководство КОНМЕБОЛ в коррупции. Также аргентинец не вышел на церемонию награждения бронзовыми медалями после матча за 3 место Аргентина - Чили (2:1).

Таким образом, 32-летний Месси не сможет сыграть за сборную до начала ноября. Из-за дисквалификации футболист пропустит несколько товарищеских матчей.

Ранее "Апостроф" публиковал видео летнего отпуска Месси.