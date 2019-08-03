"Динамо" устроило разгром во Львове

"Динамо" в матче 2-го тура чемпионата Украины с разгромным счетом в гостях обыграло "Львов".

Первый тайм прошел под диктовку гостей. Два отличных момента, чтобы открыть счет, не использовал Артем Беседин. Оплошность партнера по команде перед самым перерывом исправил Виталий Буяльский. Сначала он головой пробил Богдана Сарнавского после передачи Сергея Сидорчука, а затем реализовал пенальти, который заработал Виталий Шепелев.

Во втором тайме киевляне спокойно довели матч до победы. При этом им удалось забить и третий мяч. Результативным ударом отметился Карлос Де Пена.

"Львов" - "Динамо" - 0:3

Гол: Буяльский, 45+1; Буяльский, 45+3 (с пенальти); Де Пена, 52.

"Львов": Сарнавский, Висенте, Борзенко, Братков, Адамюк, Мартан (Сабино, 28), Алваро, Пернамбуко, Богунов (Педро, 81), Ренан (Шина, 46), Бруно.

"Динамо": Бущан, Кендзера (Цыганков, 46), Бурда, Кадар, Шабанов, Сидорчук, Буяльский (Кадири, 75), Караваев, Шепелев, Де Пена, Беседин (Соль, 66).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" подписало лидера соперника сборной Украины.