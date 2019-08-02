"Динамо" подписало лидера соперника сборной Украины: опубликовано фото

Люксембургский полузащитник "Джубило Иваты" Жерсон Родригес перешел в киевское "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

"Динамо" заплатило за хавбека два миллиона евро. Футболист подписал с киевлянами контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Родригес будет играть за "Динамо" под 22-м номером.

Напомним, что в марте Родригес помог сборной Украины обыграть Люксембург в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На 93-й минуте матча по счете 1:1 Родригес отправил мяч в собственные ворота и принес победу украинцам.

24-летний Родригес выступал за "Джубило Ивату" с 2019 года. Всего за японский клуб он провел 18 матчей и забил семь голов. Ранее он играл за "Свифт Эсперанж", "Унион 05", "Расинг Унион", "Фолу", "Телстар" и "Шериф". За сборную Люксембурга сыграл 18 матчей и забил два гола.