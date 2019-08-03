Впечатляющая мощь: Ломаченко показал, как готовится к чемпионскому бою с британским боксером

Украинский боксер Василий Ломаченко показал, как он готовится к чемпионскому поединку с британцем Люком Кэмпбеллом.

Видео подготовки украинец опубликовал в своем Instagram.

На видео Ломаченко сильно бьет по груше. На данный момент ролик набрал более 70 тысяч лайков.

"Можно смотреть вечно на огонь, воду и на то, как он это делает", "Летс го чемп!", "Вася, ждем 31 августа, держим кулаки, верим в тебя", "Красивая экипировка", "Удары в корпус - жесть", "Злой и страшный серый волк", "Кэмпбелл отведай-ка силушки богатырской", "Красавчик!!!", "Удачи, чемпион", "Лучший боец в мире", "Бро, вперед к победам", - пишут пользователи сети.

31-летний Ломаченко в данный момент является чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе. 31 августа украинец проведет чемпионский бой за вакантный пояс по версии IBF с Кэмпбеллом. На данный момент Ломаченко провел 14 боев в профессиональном боксе, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. На счету 31-летнего Кэмпбелла 20 побед при двух поражениях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко жестко высказался в адрес оскорбившего его боксера.