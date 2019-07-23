Он клоун: Ломаченко жестко высказался в адрес оскорбившего его боксера

Украинский боксер Василий Ломаченко высказался в адрес американца Теофимо Лопеса и его отца, которые неоднократно оскорбляли украинца на протяжении последних месяцев.

Слова Ломаченко приводит YouTube-канал iFL TV.

"Лопес слишком много плохого наговорил про меня. Вы знаете, он похож на клоуна, также как и его отец. Они просто два комика. Я намерен показать им, где на самом деле их место", - сказал Ломаченко.

Несколько дней назад Лопес победил японца Масайоши Накатани и стал официальным претендентом на чемпионский пояс IBF в легком весе, которым владеет ганец Ричард Комми.

Ломаченко в данный момент владеет титулами чемпионата мира по версия WBA и WBO. 31 августа украинец проведет бой против британца Люка Кэмпбелла за вакантный пояс по версии WBC.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко и Усик придумали новый вид спорта.