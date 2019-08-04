Сельский дебютант одержал вторую подряд победу в чемпионате Украины: видеообзор

В матче 2-го тура чемпионата Украины "Колос" из села Ковалевка обыграл донецкий "Олимпик" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

В середине первого тайма хозяева едва не забили прямым ударом с углового, но мяч попал в штангу. Через несколько минут каркас ворот вновь выручил гостей. После прострела с фланга головой в штангу пробил Фабиньо. В концовке первого тайма Смирный получил вторую желтую карточку и оставил "Колос" вдесятером.

На 66-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Олимпика", а также удалил голкипера Пенькова, который столкнулся с Нехтием. 11-метровый реализовал Гавриш. В компенсированное время Абубакар ударил соперника при борьбе за позицию и получил красную карточку.

Таким образом, "Колос" стартовал с двух побед в Премьер-лиге. В 1-м туре ковалевский клуб обыграл "Мариуполь" (2:1).

"Олимпик" Донецк – "Колос" Ковалевка - 0:1 (0:0)

Гол: Гавриш (68, с пенальти)

"Олимпик": Пеньков, Цымбалюк (Захеди, 56), Гришко, Абубакар, Вантух, Политыло (Халими, 68), Ксенз, Завийский, Тейшейра, Фабиньо, Диэйе (Пасич, 81).

"Колос": Яшков, Черноморец, Сахневич, Парамонов, Задоя (Кожушко, 84), Костышин (Лысенко, 64), Милько, Смирный, Нехтий, Ильин (Морозко, 52), Гавриш.

Предупреждения: Смирный (8), Фабиньо (48), Задоя (49), Завийский (70), Захеди (85).

Удаления: Смирный (43), Пеньков (66), Абубакар (90+4).

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