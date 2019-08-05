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Чемпионат Украины: все результаты 2-го тура

понедельник, 05 августа 2019, 09:44
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Матчами воскресенья, 4 августа, завершился второй тур чемпионата Украины по футболу сезона-2019/20.

Гранды отечественного футбола прогнозируемо взяли по три очка. Неожиданностью стала вторая победа "Колоса" из Ковалевки. Вот все результаты тура:

"Мариуполь" – "Александрия" - 2:1

Голы: Фомин (78, с пенальти), Вакула (84) - Ситало (90+5).

ФК "Львов" - "Динамо" - 0:3

Голы: Буяльский (45+1), Буяльский (45+3, с пенальти), Де Пена (52).

"Десна" Чернигов - "Ворскла" Полтава - 2:0

Голы: Калитвинцев, (19), Филиппов (79).

"Олимпик" Донецк - "Колос" Ковалевка - 0:1

Гол: Гавриш (68, с пенальти).

Удаления: Пеньков (66), Абубакар (90+3) - Смирный (43).

"Шахтер" Донецк - "Карпаты" Львов - 3:0

Голы: Марлос (41), Мораес (45), Исмаили (64).

"Заря" Луганск - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Кочергин (70) - Когут (45+3).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Суперкубке Англии.

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