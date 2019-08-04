"Манчестер Сити" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Суперкубке Англии: видеообзор

"Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" в серии пенальти и стал обладателем Суперкубка Англии.

В начале матча Салах имел хороший момент, но метров с 10 пробил мимо ворот. Через несколько минут Сильва отдал пас на Стерлинга, который с близкого расстояния пробил с лета, Алиссон зацепил мяч, но он все-таки закатился в ворота. Через несколько минут Стерлинг мог оформить дубль, но с близкого расстояния не сумел переиграть голкипера.

В начале второго тайма Стерлинг вышел один на один, но обводящим ударом попал в штангу. Через несколько минут ван Дейк пробил в перекладину. Мяч, возможно, опустился за линией ворот, но арбитр не засчитал взятие ворот. Затем Стерлинг вновь вышел один на один, но слишком долго принимал решение и мяч у него в ногах забрал Алиссон. И вскоре "Ливерпуль" отыгрался. Вышедший на замену Матип точно пробил головой с близкого расстояния.

Концовка основного времени прошла при подавляющем преимуществе "Ливерпуля", который упустил несколько отличных моментов. В одном из эпизодов "Манчестер Сити" спас защитник Уокер, который в невероятном прыжке выбил мяч с линии ворот.

В серии пенальти решающим оказался промах Вейналдума. Игроки "Манчестер Сити", включая украинца Зинченко, реализовали все пять своих попыток из пяти.

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 1:1 (0:1), по пенальти - 4:5

Голы: Матип (78) - Стерлинг (12)

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матип, 67), Фабиньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум, Фирмино (Шакири, 79), Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79).

"Манчестер Сити": Браво, Отаменди, Уокер, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Сильва (Гюндоган, 61), Стерлинг, де Брюйне (Фоден, 89), Сане (Габриэл Жезус, 13), Родри Эрнандес.

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