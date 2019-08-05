"Динамо" узнало потенциального соперника в битве за групповой турнир Лиги чемпионов

В понедельник, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Потенциального соперника по этой стадии узнало и киевское "Динамо".

Согласно жеребьевке, в случае, если подопечные Александра Хацкевича пройдут бельгийский "Брюгге" в 3-м квалификационном раунде, на следующей стадии они встретятся с победителем пары "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 августа, ответные — 27-го и 28-го августа.

Напомним, 6 августа "Динамо" сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Брюгге". Встреча состоится в Брюгге на стадионе "Ян Брейдель". "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию этого матча.