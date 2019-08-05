Украинская теннисистка одержала сенсационную победу на престижном турнире в Канаде

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в первом круге турнира в канадском Торонто обыграла британку Йоханну Конту.

Поединок продлился 1 час 21 минуту и завершился победой украинки в двух сетах.

В начале первой партии Ястремская и Конта обменялись брейками, после чего некоторое время удерживали свои подачи. Решающий эпизод произошел в восьмом гейме. Украинская теннисистка уверенно выиграла подачу соперницы, а затем завершила сет в свою пользу.

Во 2-м сете поначалу также шла равная борьба, но затем Ястремская сделала два брейка и ушла в отрыв. Последний гейм оказался самым длинным в матче. Ястремская упустила четыре матчбола, но с пятой попытки сумела завершить встречу в свою пользу.

Стоит отметить, что в данный момент украинка занимает 33 место в мировом рейтинге, а Конта находится на 14-й позиции.

Даяна Ястремская (Украина) - Йоханна Конта (Великобритания) - 6:3, 6:2

Во 2-м туре украинская теннисистка сыграет с победителем пары Даниэль Коллинс (США) - Катерина Синякова (Чехия).