Украинский топ-спортсмен разгневал сеть заявлением о женщинах

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, прошедший в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", вызвал волну гнева в сети из-за своего обращения в адрес женщин.
Спортсмен-депутат сделал публикацию в своем Instagram.
"Бабе - цветы, спортсменам - медали! Смотри, не перепутай, Кутузов! Всем позитивного воскресенья", - написал Беленюк, прикрепив свою фотографию с цветами и медалью.
Многие из пользователей сети остались недовольны словами Беленюка:
"Бабе ??? Может девушкам или женщине?"
"Я про то что у человека на руках мандат депутата , а он сексистский пост кидает.Что он там делать будет? Молодежь с совком в душе"
"Вот же быдло"
"Ну конечно, "бабы" не могут быть спортсменами. Ни в коем случае. Да еще и получать медали"
"Возмущена. Для нардепа писать что-то подобное - стыд. Хотя там вся партия выдает"
"Вам кажется сексизм - это ок для людей в 21 веке?"
"Сразу видно, что из Зе команды"
"Что за дремучесть, вы же публичный человек и сейчас оскорбили половину своих избирателей, в каком веке вы живете? Засуньте свои цветы себе поглубже, и думайте иногда, прежде чем писать"
"Вот такой и депутат из него будет. Ну не умеешь говорить - молчи лучше"
Ранее "Апостроф" сообщал, кто из спортсменов прошел в Верховную Раду.