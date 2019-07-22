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Кто из спортсменов проходит в Раду, а кто пролетает: интересные данные

понедельник, 22 июля 2019, 18:06
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21 июля в Украине состоялись выборы в Верховную Раду Украины, в которых также участвовали и спортсмены.

В выборах принимали участие борец греко-римского стиля Жан Беленюк и легкоатлетка Ольга Саладуха. Оба баллотировались от партии "Слуги народа". Также к ним мог примкнуть президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт, но в итоге он отказался от участия в выборах.

"Радикальная партия" выставила пловца Дениса Силантьева, "Движение новых сил" - шахматистку Наталью Жукову.

По 84-му отдельному избирательному округу баллотировался толкатель ядра Роман Вирастюк, который является родным братом украинского силача Василия Вирастюка. В 98-м округе выставляла свою кандидатуру гимнастка Анна Ризатдинова. В 118-м округе принимал участие в выборах футболист "Карпат" Артем Федецкий, в 214-м - экс-баскетболист Станислав Медведенко.

По итогам голосования, в Раду в составе партии прошли Беленюк и Саладуха. Остальные не добились успеха. Вирастюк занял 4 место в округе (8,44%), Ризатдинова - 16-е (0,47%), Федецкий - 3-е (12,04%) и Медведенко - 8-е (2,56%).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Савченко установила "рекорд" на выборах в Раду.


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