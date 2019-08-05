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В оккупированном Крыму трагически погибли две известные российские спортсменки: фото

понедельник, 05 августа 2019, 17:40
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В Севастополе на территории яхт-клуба "Юг" в бухте Омега во время шторма утонули две российские спортсменки. Погибшим было 33 и 27 лет.

Об этом сообщается в официальном Instagram Федерации кикбоксинга России.

Погибшими оказались чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева. Как рассказали очевидцы, одна из девушек во время шторма прыгнула в море с пирса и ударилась об него. Вторая прыгнула в море, чтобы спасти ее. Прибывшие на место происшествия спасатели достали из воды тело одной из девушек без признаков жизни. Второе тело нашли только на следующее утро.

Ранее "Апостроф" сообщал о гибели в Польше молодой российской спортсменки.

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Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: Крым

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