Аукцион невиданной щедрости: ПСЖ отдает топ-футболиста в хорошие руки

Французский "ПСЖ" предложил услуги своего нападающего Неймара сразу трем европейским клубам.

Об этом сообщает Sport.es.

Согласно сведениям источника, парижский клуб предложил взять в аренду бразильского футболиста "Ювентусу", "Реалу", и "Манчестер Юнайтед". При этом в этот список не вошла "Барселона", которая считается главным претендентом на 27-летнего нападающего. Из-за натянутых отношений с каталонским клубом руководство парижан предпочитает отдать одного из своих лидеров другой команде.

Напомним, этим летом Неймар сообщил "ПСЖ", что хочет сменить клубную прописку. В свою нынешнюю команду бразилец перешел летом 2017 года из "Барселоны" за рекордную для футбола сумму 222 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что английский топ-клуб объявил о рекордном трансфере.