Английский топ-клуб объявил о рекордном трансфере: опубликовано фото

Защитник "Лестер Сити" Харри Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.

Сумма трансфера составила 87 миллионов евро. Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола, опередив голландца Маттейса де Лигта, который перешел из "Аякса" в "Ювентус" за 85,5 миллионов.

26-летний Магуйар является воспитанником "Шеффилд Юнайтед". В "Лестер Сити" он перешел в 2017 году из "Халл Сити" за 13,7 миллионов евро. В составе "Лестера" футболист сыграл в 76 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Магуайр провел 20 матчей за сборную Англии и забил один гол. В составе национальной сборной он принял участие в чемпионате мира 2018 года, в котором его команда заняла четвертое место.

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