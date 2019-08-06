Брюгге - Динамо: онлайн видео трансляция

6 августа в бельгийском Брюгге местный одноименный клуб сыграет против киевского "Динамо" в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

БРЮГГЕ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Брюгге" - "Динамо".

Начало встречи в 21:30 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до начала матча.

БРЮГГЕ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Это будет первое очное противостояние "Брюгге" и "Динамо". Ранее с бельгийским клубом встречались украинские "Днепр" и "Шахтер". Команда из Днепра провела три встречи с "Брюгге" и добыла в них две победы. Еще один матч завершился вничью. Что касается "Шахтера", то "горняки" играли против бельгийского гранда восемь раз. Две виктории на счету "Шахтера", один раз побеждал "Брюгге" и еще пять матчей завершились вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" узнало потенциального соперника в битве за групповой турнир Лиги чемпионов.