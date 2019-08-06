RU  UA  EN

вторник, 6 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.50
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

6 августа

10:26
Появилось "адское" видео разбомбленной деревни после взрывов на военных складах в РФ
10:04
Брюгге - Динамо: онлайн видео трансляция
10:03
Дело полковника ВСУ, работавшего на боевиков: жена раскрыла засекреченную СБУ информацию
10:02
Мы сделали это: 46-летняя Хайди Клум показала первое фото со свадьбы с молодым музыкантом
09:56
Под Харьковом нашли лошадь с привязанной к ней мертвой 9-классницей: детали трагедии
09:35
Известная украинская теннисистка снялась с крупного турнира: названа причина
09:35
В Украине начал работать Офис культурных инноваций
09:30
На юге России объявили массовую эвакуацию из-за гигантских смерчей: опубликованы жуткие видео
09:22
Эксперт спрогнозировал проблемы с МВФ из-за преференций для отдельных предприятий
09:18
Хорошая плохая сделка: кому и как Коломойский собирается продать ПИБ, и почему это будет нарушением
09:11
​В России произошло ДТП с микроавтобусом с большим числом погибших: фото и видео
08:43
​Журналисты показали, как живут в Киеве вокзальные воры: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Брюгге - Динамо: онлайн видео трансляция

вторник, 06 августа 2019, 10:04
переглянути новину українською

6 августа в бельгийском Брюгге местный одноименный клуб сыграет против киевского "Динамо" в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

БРЮГГЕ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Брюгге" - "Динамо".

Начало встречи в 21:30 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до начала матча.

БРЮГГЕ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Это будет первое очное противостояние "Брюгге" и "Динамо". Ранее с бельгийским клубом встречались украинские "Днепр" и "Шахтер". Команда из Днепра провела три встречи с "Брюгге" и добыла в них две победы. Еще один матч завершился вничью. Что касается "Шахтера", то "горняки" играли против бельгийского гранда восемь раз. Две виктории на счету "Шахтера", один раз побеждал "Брюгге" и еще пять матчей завершились вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" узнало потенциального соперника в битве за групповой турнир Лиги чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Брюгге - Динамо: онлайн трансляция

Шахтер - Карпаты - 3:0 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Манчестер Сити - 5:6 Хроника матча, видео голов

Боруссия - Бавария - 2-0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: