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Лига чемпионов: "Динамо" проиграло в первом матче

вторник, 06 августа 2019, 23:20
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в гостях уступило бельгийскому "Брюгге" со счетом 0:1.

Единственный гол в игре был забит на 37-й минуте. Ударом с пенальти ворота Бойко поразил Ванакен. До пропущенного гола киевляне имели два момента, чтобы открыть счет. Но удар Караваева пришелся выше ворот, а Беседин, выйдя один на один с Миньоле, пробил во вратаря "Брюгге". "Брюгге" же до перерыва имел больше возможностей, но ограничился одним забитым мячом.

После перерыва картина на поле не поменялась. "Брюгге" продолжал владеть преимуществом. Но забить ни одной из команд не удалось.

БРЮГГЕ Бельгия - ДИНАМО Киев, Украина - 1:0

Гол: Ванакен, 37 (с пенальти).

"Брюгге": Миньоле, Мата, Митрович, Дели, Соболь, Риц, Вормер, Ванакен, Тау, Окереке, Деннис (Шрийверс, 64).

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кедзера, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Караваев (Цыганков, 46), Вербич (Де Пена, 64), Беседин (Родригес, 46).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может подписать российского футболиста.

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