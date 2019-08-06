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"Динамо" может подписать российского футболиста

вторник, 06 августа 2019, 13:34
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Киевское "Динамо" активно интересуется форвардом российского клуба "Крылья Советов" Александром Соболевым.

Как сообщил у себя в Telegram-канале телеведущий и журналист Алексей Андронов, с 22-летним российским футболистом уже лично общался президент киевского клуба Игорь Суркис.

"Соболев из "Крыльев" интересен киевскому "Динамо" и "Брюгге". Футболисту звонил президент киевского клуба Игорь Суркис. То есть Соболев будет на игре, и с кем-то - точно подпишет?" - написал Андронов.

Напомним, что "Брюгге" и "Динамо" играют между собой в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая игра состоится в Бельгии 6 августа.

Отметим, что в этом сезоне Соболев играет в аренде за "Енисей". В составе этой команды он провел десять матчей, в которых отметился тремя результативными ударами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер "Динамо" может пропустить первый матч с бельгийским топ-клубом.

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