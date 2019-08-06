Лидер "Динамо" может пропустить первый матч с бельгийским топ-клубом

Капитан киевского Динамо Виктор Цыганков рискует пропустить первый матч квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге".

БРЮГГЕ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Как сообщает официальный сайт столичной команды, участие лидера "Динамо" в игре с бельгийским коллективом под вопросом.

"Цыганков хоть и тренировался перед матчем с Брюгге, однако его участие в матче остается под вопросом.

Последние решение примет медицинская служба после осмотра футболиста перед игрой", - говорится в сообщении.

БРЮГГЕ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что игра состоится 6 августа в Бельгии. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Брюгге".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" узнало потенциального соперника в битве за групповой турнир Лиги чемпионов.