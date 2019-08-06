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Лига чемпионов: все результаты 6 августа

вторник, 06 августа 2019, 23:47
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Во вторник, 6 августа, были сыграны первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Свой матч в этом раунде сыграло и киевское "Динамо". Подопечные Александра Хацкевича в Бельгии уступили местному "Брюгге" со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Ханс Ванакен на 37-й минуте.

Команда бывшего наставника киевлян Сергея Реброва "Ференцварош" на выезде сыграла вничью с загребским "Динамо" - 1:1. В составе гостей полный матч сыграли украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин. Еще один наш соотечественник Даниил Игнатенко появился на поле в самом конце игры.

АПОЭЛ Кипр - "Карабах" Азербайджан - 1:2

Голы: Меркис, 90+5 - Эмрели, 54; Гейе, 69.

ПАОК Греция - "Аякс" Нидерланды - 2:2

Голы: Акпом, 32; Матос, 39 - Зиеш, 10; Хунтелар, 57.

"Динамо" Загреб, Хорватия - "Ференцварош" Венгрия - 1:1

Голы: Ольмо, 7 - Шигер, 60.

"Брюгге" Бельгия - "Динамо" Киев, Украина - 1:0

Гол: Ванакен, 37 (с пенальти).

"Црвена Звезда" Сербия - "Копенгаген" Дания - 1:1

Голы: Павков, 44 - Винд, 84 (с пенальти).

Ответные игры будут сыграны через неделю.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может подписать российского футболиста.

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