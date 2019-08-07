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Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

среда, 07 августа 2019, 11:33
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В субботу, 10 августа, в матче 3-го тура чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в столице на стадионе "Олимпийский".

ДИНАМО - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 17:00.

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является "Шахтер". На победу донецкого клуба предлагается коэффициент 2,35. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3,55. На успех "Динамо" можно поставить с коэффициентом 2,92.

ДИНАМО - ШАХТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Перед очным матчем "Шахтер" и "Динамо" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины, имея в своем активе по 6 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может подписать российского футболиста.

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