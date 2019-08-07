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"Драконы" обыграли российских "быков" в Лиге чемпионов: видеообзор

среда, 07 августа 2019, 21:52
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Фото: twitter.com/FCPorto

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов португальский "Порту" на выезде обыграл российский "Краснодар" со счетом 1:0.

Португальские "драконы" могли открыть счет уже в начале встречи. Марега вышел один на один, но из выгодной позиции пробил мимо ворот. В середине тайма мог забить Корона, но у него не получился удар с близкого расстояния. Во 2-м тайме португальцы продолжали владеть инициативой и добились закономерной победы. В концовке встречи Зе Луиш заработал штрафной, который четко реализовал Оливейра.

Ответный матч "Порту" - "Краснодар" состоится 13 августа.

"Краснодар" Россия – "Порту" Португалия - 0:1 (0:0)

Гол: Оливейра (89)

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Триндаде, Камболов (Фьолусон, 72), Вандерсон, Кабелла, Намли (Сулейманов, 66), Берг (Ари, 62).

"Порту": Марчесин, Теллес, Маркано, Пепе, Манафа, Сержиу Оливейра, Данилу Перейра, Корона (Отавио, 85), Ромариу Баро (Диас, 55), Марега, Соарес (Зе Луиш, 74).

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