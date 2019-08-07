Ломаченко может сразиться с украинским боксером

Известный украинский боксер Денис Беринчик выразил готовность провести бой со своим соотечественником Василием Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO и WBA.

Слова Беринчика приводит YouTube-канал SportArenaTV.

"У нас одна весовая категория с Ломаченко. Я двигаюсь по ветке WBO. Он сейчас является чемпионом мира по этой версии, а я седьмой в рейтинге. Я не исключаю возможности моего продвижения вверх по рейтинговой таблице. Тем самым я стану официальным претендентом на чемпионский бой. Это не я постучу Василию в дверь. Ему просто придет письмо с датой боя или с запросом, хочет ли он отстаивать свой титул.

Но пока что это так далеко, так как я седьмой. Мне нужно провести еще три-четыре боя, а это на протяжении года, а то и полтора. Может, за это время Вася завоюет все пояса, станет абсолютным чемпионом и скажет: "Ребята, вы тут оставайтесь сами, я пойду дальше".

Меня там никто не сможет быстро забить и забрать мое здоровье и мой бокс. Им всем будет тяжело. Я думаю, что могу боксировать с любым соперником из топ-15 рейтинга, так как я сам вхожу в топ-15", - сказал Беринчик.

31-летний Беринчик является уроженцем Краснодара. За свою карьеру он провел 11 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 11 побед (7 - нокаутом). Главным достижением в карьере Беринчика является титул WBO Oriental, который он завоевал в бою с филиппинцем Алланом Валлеспином.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко оценил свои шансы в гипотетическом поединке с обидчиком Кличко.