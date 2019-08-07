RU  UA  EN

среда, 7 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.30
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 августа

18:20
Соратника Порошенко застали на отдыхе с неизвестной блондинкой: фото
18:17
Россия похвасталась видео испытания "невидимого" беспилотника: в сети волна смеха
18:16
Ястремская - Азаренко - 0:0 онлайн видео трансляция
18:10
Зеленский заговорил в Турции о возвращении Крыма
18:10
80-летняя гимнастка бросила вызов возрасту: фото этой бабушки вас вдохновят
17:36
Трагический рассвет: опубликовано видео сильного выступления Зеленского в Турции
17:32
Регина Тодоренко сняла в рекламе маленького сына: теперь все знают, на кого он похож
17:08
Ломаченко может сразиться с украинским боксером
17:02
Зеленский провел переговоры с президентом Франции: появились подробности
16:56
Грязевой поток сносил авто и животных: появились жуткие кадры последствий стихии под Одессой
16:46
Это не игрушки: разговор Зеленского и Путина высмеяли жесткими картинками в сети
16:36
Банковские мошенники придумали новую схему обмана украинцев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ломаченко может сразиться с украинским боксером

среда, 07 августа 2019, 17:08
переглянути новину українською

Известный украинский боксер Денис Беринчик выразил готовность провести бой со своим соотечественником Василием Ломаченко, который является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO и WBA.

Слова Беринчика приводит YouTube-канал SportArenaTV.

"У нас одна весовая категория с Ломаченко. Я двигаюсь по ветке WBO. Он сейчас является чемпионом мира по этой версии, а я седьмой в рейтинге. Я не исключаю возможности моего продвижения вверх по рейтинговой таблице. Тем самым я стану официальным претендентом на чемпионский бой. Это не я постучу Василию в дверь. Ему просто придет письмо с датой боя или с запросом, хочет ли он отстаивать свой титул.

Но пока что это так далеко, так как я седьмой. Мне нужно провести еще три-четыре боя, а это на протяжении года, а то и полтора. Может, за это время Вася завоюет все пояса, станет абсолютным чемпионом и скажет: "Ребята, вы тут оставайтесь сами, я пойду дальше".

Меня там никто не сможет быстро забить и забрать мое здоровье и мой бокс. Им всем будет тяжело. Я думаю, что могу боксировать с любым соперником из топ-15 рейтинга, так как я сам вхожу в топ-15", - сказал Беринчик.

31-летний Беринчик является уроженцем Краснодара. За свою карьеру он провел 11 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 11 побед (7 - нокаутом). Главным достижением в карьере Беринчика является титул WBO Oriental, который он завоевал в бою с филиппинцем Алланом Валлеспином.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко оценил свои шансы в гипотетическом поединке с обидчиком Кличко.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мариуполь - АЗ Алкмар: онлайн трансляция

ЦСКА - Заря: онлайн трансляция

Краснодар - Порту: онлайн трансляция

Динамо - Шахтер: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: