Украинская теннисистка попала в топ-10 самых богатых спортсменок мира по версии Forbes

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в десятку самых богатых спортсменок мира по версии журнала Forbes.
За год украинка заработала 6,1 миллионов долларов и занимает девятое место в списке. 4,6 миллионов Свитолина заработала в качестве призовых за удачное выступление на турнирах, еще 1,5 миллиона ей принесло участие в рекламе.
24-летняя Свитолина является первой ракеткой Украины и в данный момент занимает седьмое место в рейтинге WTA.
Стоит отметить, что в топ-10 самых богатых спортсменок мира вошли только теннисистки.
Топ-10 рейтинга Forbes выглядит так:
1. Серена Уильямс (США) – 29,2 миллионов долларов
2. Наоми Осака (Япония) – 24,3
3. Анжелика Кербер (Германия) – 11,8
4. Симона Халеп (Румыния) – 10,2
5. Слоун Стивенс (США) – 9,6
6. Каролин Возняцки (Дания) – 7,5
7. Мария Шарапова (Россия) - 7
8. Каролина Плишкова (Чехия) – 6,3
9. Элина Свитолина (Украина) – 6,1
10. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5,9.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина снялась в откровенной фотосессии.