Украинская теннисистка попала в топ-10 самых богатых спортсменок мира по версии Forbes

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в десятку самых богатых спортсменок мира по версии журнала Forbes.

За год украинка заработала 6,1 миллионов долларов и занимает девятое место в списке. 4,6 миллионов Свитолина заработала в качестве призовых за удачное выступление на турнирах, еще 1,5 миллиона ей принесло участие в рекламе.

24-летняя Свитолина является первой ракеткой Украины и в данный момент занимает седьмое место в рейтинге WTA.

Стоит отметить, что в топ-10 самых богатых спортсменок мира вошли только теннисистки.

Топ-10 рейтинга Forbes выглядит так:

1. Серена Уильямс (США) – 29,2 миллионов долларов

2. Наоми Осака (Япония) – 24,3

3. Анжелика Кербер (Германия) – 11,8

4. Симона Халеп (Румыния) – 10,2

5. Слоун Стивенс (США) – 9,6

6. Каролин Возняцки (Дания) – 7,5

7. Мария Шарапова (Россия) - 7

8. Каролина Плишкова (Чехия) – 6,3

9. Элина Свитолина (Украина) – 6,1

10. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5,9.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина снялась в откровенной фотосессии.