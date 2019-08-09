"Путина" прогнали с матча российского топ-клуба в Европе: видео

Швейцарская полиция заставила российского фаната убрать картонную копию президента Российской Федерации Владимира Путина, которую он принес на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между местным "Туном" и московским "Спартаком".

Также у болельщика была маска с изображением президента США Дональда Трампа. Фанат пытался пройти на центральную трибуну с изображениями политиков, но был остановлен полицией. Вернуться на матч ему пришлось уже без образов президентов.

"Спартак" обыграл "Тун" со счетом 3:2. После первого тайма российский клуб выигрывал со счетом 2:0, но во второй половине хозяева сумели отыграться. Впрочем, решающий гол забили россияне. Ответный матч состоится в Москве 15 августа. Победитель противостояния в раунде плей-офф сыграет с победителем пары "Брага" (Португалия) - "Брондбю" (Дания). В первом матче португальцы победили в гостях со счетом 4:2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что разговор Зеленского и Путина высмеяли жесткими картинками в сети.