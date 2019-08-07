Это не игрушки: разговор Зеленского и Путина высмеяли жесткими картинками в сети

В сети высмеяли разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным по поводу гибели украинских военных на Донбассе 6 августа.

Ролик автора Fill Feaouill разместили в группе "Баба и кот" в Facebook.

"Просто перестать стрелять. Очень точно о разговоре Зе и Путина", - подписали видео в сети.

Пользователи интернета также прокомментировали пост.

Напомним, 6 августа на Донбассе во время обстрела смертельные ранения получили четыре украинских бойца морской пехоты. Позже пресс-служба Военно-морских сил ВСУ раскрыла имена морских пехотинцев, погибших под селом Павлополь.

Кроме этого, в сети огромную популярность приобрело открытое "письмо отца морпеха", адресованное президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщал "Апостроф", телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным состоялся по инициативе Киева.