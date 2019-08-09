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Сборная Украины впервые в истории сыграет с одной из лучших команд Африки: названы дата и место матча
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Сборная Украины впервые в истории сыграет с одной из лучших команд Африки: названы дата и место матча

пятница, 09 августа 2019, 16:05
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10 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч с национальной командой Нигерии.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в своем Facebook.

"10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - сборной Нигерии, которая недавно подтвердила статус одной из сильнейших команд континента бронзовыми медалями Кубка Африки-2019! Предлагаю членам Исполкома УАФ утвердить местом проведения поединка стадион "Днепр-Арена", - написал Павелко.

Сборная Украины в данный момент ведет борьбу за попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. В отборочном турнире украинцы выступают в группе В и после четырех туров занимают первое место, набрав 10 очков. Следующий матч в отборе Евро-2020 украинская национальная команда сыграет 7 сентября на выезде против сборной Литвы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ФИФА сняла фильм об историческом для Украины чемпионате мира.

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