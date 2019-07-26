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ФИФА сняла фильм об историческом для Украины чемпионате мира: видео

пятница, 26 июля 2019, 19:45
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Международная федерация футбола (ФИФА) представила фильм о прошедшем в Польше в этом году юношеском чемпионате мира, который стал триумфальным для сборной Украины, впервые в своей истории выигравшей первенство планеты.

В короткометражной картине рассказывается о главных событиях, которые произошли по ходу турнира. Своими комментариями в фильме поделились некоторые из участников чемпионата мира, в том числе и украинские футболисты - защитник Денис Попов и полузащитник Сергей Булеца.

Конец фильма посвящен финальному матчу турнира, в котором сборная Украины добыла волевую победу над Южной Кореей (3:1), и награждению призеров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском футболе приняли революционное решение.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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