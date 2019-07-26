ФИФА сняла фильм об историческом для Украины чемпионате мира: видео

Международная федерация футбола (ФИФА) представила фильм о прошедшем в Польше в этом году юношеском чемпионате мира, который стал триумфальным для сборной Украины, впервые в своей истории выигравшей первенство планеты.

В короткометражной картине рассказывается о главных событиях, которые произошли по ходу турнира. Своими комментариями в фильме поделились некоторые из участников чемпионата мира, в том числе и украинские футболисты - защитник Денис Попов и полузащитник Сергей Булеца.

Конец фильма посвящен финальному матчу турнира, в котором сборная Украины добыла волевую победу над Южной Кореей (3:1), и награждению призеров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском футболе приняли революционное решение.