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Украинец, сбежавший в Россию, устроил дикий скандал во время матча: видео

пятница, 09 августа 2019, 21:02
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Темнокожий украинский баскетболист Хоэль Боломбой, который сбежал в Россию и принял гражданство РФ, стал участником дикого скандала во время матча со сборной Венесуэлы, который проходил в Вероне (Италия) в рамках товарищеского турнира.

Так, за две минуты до завершения поединка на площадке натурализованный россиянин столкнулся с венесуэльцем Грегори Варгасом. Бывший украинец оттолкнул соперника, после чего на паркете началась массовая потасовка с участием игроков обеих команд.

По ее завершению арбитры приняли решение удалить и Боломбоя, и Варгаса.

Сам матч завершился победой российской сборной со счетом 69:54.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок "Динамо" высказался о переходе Ракицкого в "Зенит".

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