Украинец, сбежавший в Россию, устроил дикий скандал во время матча: видео

Темнокожий украинский баскетболист Хоэль Боломбой, который сбежал в Россию и принял гражданство РФ, стал участником дикого скандала во время матча со сборной Венесуэлы, который проходил в Вероне (Италия) в рамках товарищеского турнира.

Так, за две минуты до завершения поединка на площадке натурализованный россиянин столкнулся с венесуэльцем Грегори Варгасом. Бывший украинец оттолкнул соперника, после чего на паркете началась массовая потасовка с участием игроков обеих команд.

Венесуэльцы не справились с россиянами в игре в баскетбол и устроили джиу-дэитсу. Боломбой повёл себя достойно - не ответил, но и его дисквалифицировали - до кучи. pic.twitter.com/Rsmh951hkj — bin (@braginigor) August 8, 2019

По ее завершению арбитры приняли решение удалить и Боломбоя, и Варгаса.

Сам матч завершился победой российской сборной со счетом 69:54.

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