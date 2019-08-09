У нас война, а он в Россию ушел: игрок "Динамо" высказался о переходе Ракицкого в "Зенит"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш на встрече с фанатами раскритиковал украинского защитника Ярослава Ракицкого, который зимой перешел из "Шахтера" в российский "Зенит".

Слова Гармаша приводит "Сегодня".

"Каждый человек выбирает свою судьбу. На данный момент неприятно, что он туда перешел. Но он сам выбирает свою судьбу и решает, как ему жить с этим. Неприятно, конечно, что у нас сейчас идет война, а он туда ушел", – сказал Гармаш.

"Зенит" заплатил за 30-летнего Ракицкого 10 миллионов евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года. Зарплата украинца в Санкт-Петербурге составляет 2,5 миллиона евро в год. После перехода Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины получил предложение от российского клуба.