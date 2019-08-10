Команда Зинченко уничтожила команду Ярмоленко на старте чемпионата Англии: видео

В чемпионате Англии проходят матчи первого тура и свой дебютный матч в первенстве сыграл действующий чемпион страны - "Манчестер Сити", в составе которого играет украинец Александр Зинченко.

В первом туре чемпиону противостоял "Вест Хэм" другого украинца - Андрея Ярмоленко. Игра завершилась победой команды Зинченко со счетом 5:0, а украинец провел на поле все 90 минут.

Вест Хэм — Манчестер Сити 0:5

Голы: Жезус. 25, Стерлинг, 51, 75, 90+3, Агуэро, 84 (с пенальти).

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Бальбуэна, Кресвелл — Уилшир (Снодграсс, 56), Райс — Антонио (Форнальс, 46), Лансини, Андерсон (Чичарито, 66) — Алле.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко — Де Брюйне (Гюндоган, 79), Родри, Д. Силва (Фоден, 80) — Марез, Жезус (Агуэро, 69), Стерлинг.

Предупреждения: Бальбуэна, Фелипе Андерсон — Уокер, Стерлинг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы открыл сезон блестящей победой.