Лучший клуб Европы открыл сезон блестящей победой: видеообзор

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суббота, 10 августа 2019, 09:32
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В матче 1-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Норвич Сити" со счетом 4:1.

Счет был открыт уже на 7-й минуте. Ориги прострелил вдоль ворот и защитник "Норвича" Хэнли срезал мяч в собственные ворота. На 19-й минуте Салах обыгрался с Фирмино и с близкого расстояния переиграл голкипера гостей. Через несколько минут ван Дейк точно пробил головой после подачи с углового и довел счет до крупного. В концовке тайма Ориги замкнул навес с фланга, забив четвертый гол. Во втором тайме гости сумели забить лишь гол престижа.

Впрочем, не обошлось и без неприятной новости для "Ливерпуля". В первом тайме из-за травмы был заменен основной голкипер команды Алиссон.

Во 2-м туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Саутгемптоном". Матч состоится 17 августа.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов и стал лучшей командой Европы.

"Ливерпуль" – "Норвич" - 4:1 (4:0)

Голы: Хэнли (7, автогол), Салах (19), ван Дейк (28), Ориги (42) - Пукки (64)

"Ливерпуль": Алиссон (Адриан, 39), Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Фирмино (Милнер, 86), Ориги (Мане, 74).

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Маклин, Трибулл (Эрнандес, 70), Буэндиа, Штиперманн (Ляйтнер, 58), Кэнтуэлл, Пукки (Дрмич, 83).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии.

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